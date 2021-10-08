У Турині відбувся другий півфінальний матч Ліги націй, у якому зустрілися збірні Франції та Бельгії.

Поєдинок був з підтекстом, адже очікувалося протистояння чинних чемпіонів світу французів з лідером світового рейтингу. Команди прагнули довести, що саме вони є найсильнішими: збірна Бельгії - фактично, збірна Франції - і фактично, і формально.

При цьому бельгійці були не проти поквитатися за програний півфінал на ЧС-2018 (0:1).

У результаті драматургія матчу подарувала два абсолютно різні тайми.

Перші 45 хвилин були більш академічними, і в цьому академізмі успішнішими виявилися бельгійці - 0:2. Особливо гарним був другий гол, забитий Ромелу Лукаку в ближній кут у "дев'ятку".

У другій половині зустрічі підопічним Дідьє Дешама вдалося повністю перевернути гру. Піднявши темп і застосувавши тотальний пресинг, французи зім'яли оборону суперника і до 69-ї хвилини відновили паритет - 2:2.

Але апогею драматизм матчу досяг в останні 5 хвилин.

На 87-й хвилині, володіючи повною перевагою, французи пропустили контратаку бельгійців – і Лукаку, здавалося, забив переможний гол. Але радість була хвилинною - VAR зафіксував мінімальний офсайд.

Через пару хвилин Поль Погба перевірив зі штрафного на міцність хрестовину воріт бельгійців, а на 90-й хвилині настала розв'язка - точний удар Тео Ернандеса (у матчі взяли участь обоє рідних братів) приніс збірній Франції путівку у фінал.

У матчі за третє місце зустрінуться збірні Бельгії й Італії.

У головному фіналі суперниками французів будуть іспанці.

Обидва поєдинки відбудуться в неділю, 10 жовтня.

Оновлення. Огляд матчу Франція - Бельгія.