Гаві став наймолодшим футболістом, що зіграв за збірну Іспанії

Фото: EPA/UPG Гаві

У стартовий склад збірної Іспанії на переможний півфінальний матч Ліги націй проти збірної Італії (2:1) головний тренер "Фурії Роха" Луїс Енріке включив гравця "Барселони" Пабло Гаві.

Таким чином, вихованець "Бетіса" встановив рекорд своєї національної команди, у віці 17 років і 62 днів ставши наймолодшим гравцем серед всіх, хто коли-небудь виходив у складі збірної Іспанії.

Попередній рекорд установив ще 1936 року Анхель Субієта, який вийшов у складі збірної у віці 17 років і 284 днів.