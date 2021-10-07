Гаві став наймолодшим футболістом, що зіграв за збірну Іспанії

У стартовий склад збірної Іспанії на переможний півфінальний матч Ліги націй проти збірної Італії (2:1) головний тренер "Фурії Роха" Луїс Енріке включив гравця "Барселони" Пабло Гаві.
Таким чином, вихованець "Бетіса" встановив рекорд своєї національної команди, у віці 17 років і 62 днів ставши наймолодшим гравцем серед всіх, хто коли-небудь виходив у складі збірної Іспанії.
Попередній рекорд установив ще 1936 року Анхель Субієта, який вийшов у складі збірної у віці 17 років і 284 днів.
👶 - Pablo Gavi, 17 years and 62 days old, will be the youngest player to play an international match for Spain🇪🇸, taking the record from Ángel Zubieta (17y-284d in 1936). #ITAESP #NationsLeague— Gracenote Live (@GracenoteLive) October 6, 2021