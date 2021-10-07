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Гаві став наймолодшим футболістом, що зіграв за збірну Іспанії

Манерою гри Гаві нагадує Хаві.

Гаві
Фото: EPA/UPG
Гаві

У стартовий склад збірної Іспанії на переможний півфінальний матч Ліги націй проти збірної Італії (2:1) головний тренер "Фурії Роха" Луїс Енріке включив гравця "Барселони" Пабло Гаві.

Таким чином, вихованець "Бетіса" встановив рекорд своєї національної команди, у віці 17 років і 62 днів ставши наймолодшим гравцем серед всіх, хто коли-небудь виходив у складі збірної Іспанії.

Попередній рекорд установив ще 1936 року Анхель Субієта, який вийшов у складі збірної у віці 17 років і 284 днів.

Григорій МухінГригорій Мухін
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