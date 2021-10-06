Орендовані в "Динамо" футболісти "Чорноморця" відповіли на образи фанів одеської команди

Півзахисники "Динамо" Георгій Цітаішвілі і Євген Смирний, що виступають на правах оренди за "Чорноморець", прокоментували протести ультрас одеситів проти команди.

"На нас це ніяк не впливає. Їх було там 5 чи 6 осіб. Напевно, цим людям нічого робити, то їдуть сюди і кричать такі слова", - заявив Цітаішвілі в інтерв'ю "Футбольному формату".

"Спочатку зачіпало. Але ми ж не можемо їм у голову влізти", - підтримує колегу по амплуа Смирний.

"Ну не люблять вони нас - хай не люблять. Ми ж не збираємося перед кимось прогинатися або ще щось", - зазначив Євген.

Нагадаємо, фанати "Чорноморця" відвідали гостьовий матч "моряків" проти "Колоса". Під час поєдинку вигукували образи на адресу клубу з Одеси і навіть вивісили образливий банер.