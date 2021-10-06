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Футболісти збірної України зробили подарунки дітям, які борються з раком

Гравці національної команди відвідали "Охматдит".

Фото: footballua.tv

Напередодні футболісти збірної України відвідали дітей, яким здійснили трансплантацію кісткового мозку в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит". Про це повідомляють на офіційному YouTube-каналі УАФ.

З ініціативи капітана збірної Андрія Пятова гравці і тренери відвідали юних пацієнтів цієї клініки і подарували їм футбольні подарунки, залишили автографи на футболках і м'ячах, сфотографувалися на пам'ять.

Відзначимо, що такі зустрічі з пацієнтами "Охматдиту" стали для футболістів збірної України традиційними.

Григорій МухінГригорій Мухін
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