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Голкіперові "Львова" Олександру Ільющенкову діагностували перелом скроневої кістки в матчі 10-го туру Української прем'єр-ліги з "Дніпром-1" (0:1).

Про це розповів сам Олександр.

"Діагностували перелом скроневої кістки. Усе було динамічно, але так вийшло. Це футбол, нічого не поробиш", - цитує Ільющенкова "Футбол 1/2/3".

"Чому не попросив заміну? Спочатку було боляче і почав відключатися. Потім завдяки лікарям зрозумів, що можу дограти. Сказав, що якщо відчую себе погано, то попрошу заміну. Так і дограв", - зазначив голкіпер "Львова".

Додамо, що епізод трапився на 11-й хвилині поєдинку.

Огляд матчу "Львів" - "Дніпро-1".