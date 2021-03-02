ФК "Львів" офіційно призначив нового головного тренера

Новим головним тренером "Львова" призначений 52-річний Анатолій Безсмертний, допомагати якому буде Едуард Павлов, повідомляє офіційний сайт "городян".

Умови та термін контракту не розголошуються.

Останньою командою, яку тренував Безсмертний, була "Черкащина". Також він очолював "Полтаву", "Суми" та "Полісся".

Нагадаємо, напередодні "Львів" звільнив Віталія Шумського, який з жовтня минулого року виконував обов'язки головного тренера.

Львів'яни займають останнє місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.