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В Українській прем'єр-лізі – чергова відставка головного тренера

ФК "Львів" піде далі вже без Віталія Шумського.

В Українській прем'єр-лізі – чергова відставка головного тренера
Віталій Шумський
Фото: ФК "Львів"

ФК "Львів" після поразки від київського "Динамо" (1:4) в матчі 16-го туру Української прем'єр-ліги відправив у відставку Віталія Шумського, повідомляє офіційний сайт "містян".

Новим виконувачем обов'язків головного тренера призначено Анатолія Безсмертного, останнім місцем роботи якого була "Черкащина".

Нагадаємо, Шумський очолив львівський клуб у кінці жовтня 2020 року, замінивши на тренерському містку грузинського фахівця Георгія Цецадзе.

Під його керівництвом команда провела 9 матчів у рамках Favbet ліги. За цей час львів’яни здобули три перемоги, двічі зіграли внічию і ще чотири рази поступилися.

Зазначимо, що це вже друга відставка в УПЛ 2021 року. Раніше "Олімпік" призначив на посаду головного тренера Юрія Калитвинцева, припинивши співпрацю з Ігорем Климовським.

Після 16 турів "Львів" займає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ.

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