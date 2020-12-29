Професіонали визначили найкращого гравця Української прем'єр-ліги 2020 року

Фото: Scouted Football/twitter

Ресурс "Команда №1" на своєму офіційному сайті провів традиційне опитування серед головних тренерів команд Української прем'єр-ліги і гравців (по 15 футболістів від кожної команди) з приводу найкращого футболіста чемпіонату України 2020 року.

Кожен з респондентів розподіляв гравців за форматом топ-3.

У підсумку удванадцяте переможцем став представник київського "Динамо" - півзахисник збірної України Віктор Циганков.

Топ-10 гравців УПЛ 2020 року: