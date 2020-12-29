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Професіонали визначили найкращого гравця Української прем'єр-ліги 2020 року

Віктор Циганков набрав найбільше голосів.

Фото: Scouted Football/twitter

Ресурс "Команда №1" на своєму офіційному сайті провів традиційне опитування серед головних тренерів команд Української прем'єр-ліги і гравців (по 15 футболістів від кожної команди) з приводу найкращого футболіста чемпіонату України 2020 року.

Кожен з респондентів розподіляв гравців за форматом топ-3.

У підсумку удванадцяте переможцем став представник київського "Динамо" - півзахисник збірної України Віктор Циганков.

Топ-10 гравців УПЛ 2020 року:

  • 1. Віктор Циганков ("Динамо") - 197 балів
  • 2. Тайсон ("Шахтар") - 112
  • 3. Шахаб Захеді ("Олімпік") - 91
  • 4. Микола Шапаренко ("Динамо") - 83
  • 5. Владислав Кочергін ("Зоря") - 67
  • 6-7. Віталій Буяльський ("Динамо") і Микола Матвієнко ("Шахтар") - 48
  • 8. Манор Соломон ("Шахтар") - 42
  • 9. Віталій Миколенко ("Динамо") - 39
  • 10-12. Марлос, Жуніор Мораєс, Додо (усі - "Шахтар") - 31

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