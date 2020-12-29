Професіонали визначили найкращого гравця Української прем'єр-ліги 2020 року

Ресурс "Команда №1" на своєму офіційному сайті провів традиційне опитування серед головних тренерів команд Української прем'єр-ліги і гравців (по 15 футболістів від кожної команди) з приводу найкращого футболіста чемпіонату України 2020 року.
Кожен з респондентів розподіляв гравців за форматом топ-3.
У підсумку удванадцяте переможцем став представник київського "Динамо" - півзахисник збірної України Віктор Циганков.
Топ-10 гравців УПЛ 2020 року:
- 1. Віктор Циганков ("Динамо") - 197 балів
- 2. Тайсон ("Шахтар") - 112
- 3. Шахаб Захеді ("Олімпік") - 91
- 4. Микола Шапаренко ("Динамо") - 83
- 5. Владислав Кочергін ("Зоря") - 67
- 6-7. Віталій Буяльський ("Динамо") і Микола Матвієнко ("Шахтар") - 48
- 8. Манор Соломон ("Шахтар") - 42
- 9. Віталій Миколенко ("Динамо") - 39
- 10-12. Марлос, Жуніор Мораєс, Додо (усі - "Шахтар") - 31