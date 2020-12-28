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Дивовижне поруч: змішана естафета на чемпіонаті України з біатлону пройшла без стрільби

Ноу-хау від організаторів.

Дивовижне поруч: змішана естафета на чемпіонаті України з біатлону пройшла без стрільби
Фото: Biathlon.com.ua

У Буковелі завершився чемпіонат України з біатлону.

Підсумковою дисципліною була змішана естафета, яку організатори мусили провести без стрільби, повідомляє biathlon.com.ua.

Таке неординарне рішення ухвалили через вимоги безпеки, оскільки стрільбище на стадіоні в Буковелі розташоване перед підйомником і є шанс, що біатлоніст може поцілити в людину.

Тимчасом біатлоністи могли задіяти максимальні швидкості на дистанції і показати свої найкращі якості на лижні.

Варто зазначити, що всі попередні гонки ЧУ проходили зі стрільбою.

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