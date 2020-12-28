Президент УЄФА розкритикував президента "Реала"

Президент УЄФА Александер Чеферін висловився з приводу ідеї європейської Суперліги, створення якої підтримує глава "Реала" Флорентіно Перес.

"Це мрія Флорентіно Переса вже протягом останніх 30 років. Два основні кандидати на пост президента "Барселони" публічно виступають проти створення європейської Суперліги. Не підтримують цю ідею також представники "Баварії", "Ювентуса" і клубів АПЛ. Перес дивиться на нинішній футбол, але не думає про завтрашній день", - цитує Чеферіна AS.

"Як би там не було, до 2024 року формат Ліги чемпіонів залишиться колишнім. Права на показ турніру вже продані. Ми не проводитимемо матчі у вихідні, щоб зберегти цінність національних ліг. Ми думаємо про нову, більш цікаву систему, але мрія зіграти в Лізі чемпіонів залишиться такою ж особливою, як і зараз", - зазначив глава УЄФА.