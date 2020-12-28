Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
В Євросоюзі розпочалася масова вакцинація від ковіду (оновлено)
В Євросоюзі розпочалася масова вакцинація від ковіду (оновлено)
У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
Українець віз з Росії ніж із гравіювання “ФСБ РФ”
Українець віз з Росії ніж із гравіювання “ФСБ РФ”
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
У Білорусі затримали сьогодні 11 протестувальників (оновлено)
У Білорусі затримали сьогодні 11 протестувальників (оновлено)
Судно, яке будує "Північний потік-2", повернулося в порт і припинило будівництво
Судно, яке будує "Північний потік-2", повернулося в порт і припинило будівництво
Завтра в Україні сильні пориви вітру, на дорогах – ожеледиця
Завтра в Україні сильні пориви вітру, на дорогах – ожеледиця
Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
ГоловнаСпорт

На молодіжному чемпіонаті світу з хокею збірна Швеції продовжила свою фантастичну рекордну серію

14 років без поразок на груповій стадії.

На молодіжному чемпіонаті світу з хокею збірна Швеції продовжила свою фантастичну рекордну серію
Фото: iihf.com

У минулий уїк-енд в Канаді стартувала головна хокейна подія року, що минає - молодіжний чемпіонат світу.

У матчі першого туру в групі B збірна Швеції з рахунком 7:1 обіграла однолітків з Чехії.

Ця перемога стала для шведської молодіжки вже 53-й поспіль на групових етапах МЧМ. 

В останній раз скандинави програвали на цій стадії ще 31 грудня 2006 року на рідній першості в Лександі, поступившись в овертаймі команді США - 2:3.

Таким чином, на груповій стадії Швеція не знає гіркоти поразок вже протягом майже 14 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також