На молодіжному чемпіонаті світу з хокею збірна Швеції продовжила свою фантастичну рекордну серію

14 років без поразок на груповій стадії.

У минулий уїк-енд в Канаді стартувала головна хокейна подія року, що минає - молодіжний чемпіонат світу.

У матчі першого туру в групі B збірна Швеції з рахунком 7:1 обіграла однолітків з Чехії.

Ця перемога стала для шведської молодіжки вже 53-й поспіль на групових етапах МЧМ.

В останній раз скандинави програвали на цій стадії ще 31 грудня 2006 року на рідній першості в Лександі, поступившись в овертаймі команді США - 2:3.

Таким чином, на груповій стадії Швеція не знає гіркоти поразок вже протягом майже 14 років.