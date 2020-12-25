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Два одноклубника Зінченко по "Манчестеру Сіті" заразилися коронавірусом

З обома українець провів матч перед Різдвом.

Два одноклубника Зінченко по "Манчестеру Сіті" заразилися коронавірусом
Габріель Жезус
Фото: EPA/UPG

"Манчестер Сіті" на своєму офіційному сайті оголосив про те, що у Габріела Жезуса, Кайла Уокера і двох співробітників виявилися позитивними результати тесту на COVID-19.

Повідомляється, що всі четверо будуть дотримуватися періода самоізоляції відповідно до протоколу Англійської Прем'єр-ліги і уряду Великобританії про карантин.

Нагадаємо, що і Жезус, і Уокер вийшли на поле в складі "городян" в переможному матчі 1/4 фіналу Кубка Англійської ліги проти "Арсеналу" (4:1).

Додамо, що весь поєдинок в Лондоні відіграв Олександр Зінченко, який відзначився результативною передачею на того ж Жезуса.

Зінченко (4-й зправа) поздоровляє Жезуса (№9) з успіхом
Фото: EPA/UPG
Зінченко (4-й зправа) поздоровляє Жезуса (№9) з успіхом

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