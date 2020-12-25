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Ексгравець московського "Спартака" звинуватив футболістів "Динамо" в застосуванні допінгу в історичному матчі Ліги чемпіонів

Версія Сергія Чудина.

Ексгравець московського "Спартака" звинуватив футболістів "Динамо" в застосуванні допінгу в історичному матчі Ліги чемпіонів
Переможний гол Сергія Реброва
Фото: скриншот

Колишній футболіст московського "Спартака" Сергій Чудин розкрив невідомі подробиці першого в історії матчу київського "Динамо" і "Спартака" в Лізі чемпіонів, який відбувся на "Олімпійському" 14 вересня 1994 року.

За підсумками першого тайму "червоно-білі" вели з рахунком 2:0, але після перерви український клуб забив три голи і здобув перемогу (3:2).

"Темна історія. Я по збірним Союзу знав хлопців з "Динамо". Через роки ми зустрілися на турнірі в Туреччині, посиділи, розговорилися. Я їх підчепив: "Зізнайтеся, нечесно нас в 1994-му обіграли?". Вони і виклали, як було насправді", - заявив Чудин в інтерв'ю championat.com.

"На грі не було допінг-контролю. Чи то на митниці затримали, то чи що - не в курсі. Києву потім за це штраф впаяли. Я-то знаю, що це за процедура.

У Києві нічого цього не було, нікого не перевіряли. Ну і в перерві динамівцям щось вкололи, препарати якісь. У другому таймі вони так понеслися, ніби першого взагалі не було", - зазначив ексфутболіст "Спартака".

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