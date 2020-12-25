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На турнірі ММА у Москві після одного з боїв сталася масова бійка всередині октагону

Два бійця зганьбили турнір.

На турнірі ММА у Москві після одного з боїв сталася масова бійка всередині октагону
Фото: скриншот

Напередодні на турнірі АМС Fight Nights у Москві стався інцидент за участю бійців ММА Магомеда Ісмаїлова і Володимира Мінєєва.

Після бою між Нурулла Алієвим і Олександром Гребньовим Мінєєв зайшов в клітку, відібрав у Гребньова мікрофон і викликав Ісмаїлова на поєдинок.

Після цього в октагон піднявся і Ісмаїлов. Після перепалки почалася бійка, а за нею - масова бійка.

Зупинити конфлікт вдалося лише за допомогою поліції.

Відзначимо, конфлікт між Ісмаїловим і Мінєєвим має давнє коріння. У 2018-му вони провели бій, який завершився внічию. Після цього Мінєєв і Ісмаїлов не раз обговорювали реванш і навіть влаштовували бійку в турецькому готелі.

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