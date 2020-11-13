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Українець Амосов черговою перемогою поліпшив видатну статистику в змішаних єдиноборствах

Ярослав став переможцем на турнірі Bellator 252.

Українець Амосов черговою перемогою поліпшив видатну статистику в змішаних єдиноборствах
Ярослав Амосов
Фото: Bellator

Напередодні український напівсередньоваговик Ярослав Амосов (25-0) у складному поєдинку переміг американця Логана Сторлі (11-1) окремим рішенням суддів на турнірі Bellator 252, який проводили на Mohegan Sun Arena в Анкасвіллі (штат Коннектикут, США).

Перший раунд вийшов рівним із невеликою перевагою українця, другий Амосов забрав, а от третій залишився за Сторлі - українцю довелося відчайдушно захищатися в партері. Сторлі ледь не провів задушливий прийом.

Рішення суддів: 28-29, 29-28, 29-28.

Тепер на рахунку 27-річного Амосова - 25 перемог і 0 поразок у ММА (6-0 у Bellator). З огляду на те, що чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов (29-0) оголосив про завершення кар'єри, серед чинних  бійців немає нікого, чия статистика була б кращою, ніж у Ярослава. За ним ідуть Ісраель Адесанья (Нігерія/Нова Зеландія) і Хусейн Асхабов (Люксембург), у яких по 20 перемог і жодної поразки.

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