Напередодні український напівсередньоваговик Ярослав Амосов (25-0) у складному поєдинку переміг американця Логана Сторлі (11-1) окремим рішенням суддів на турнірі Bellator 252, який проводили на Mohegan Sun Arena в Анкасвіллі (штат Коннектикут, США).

Перший раунд вийшов рівним із невеликою перевагою українця, другий Амосов забрав, а от третій залишився за Сторлі - українцю довелося відчайдушно захищатися в партері. Сторлі ледь не провів задушливий прийом.

Рішення суддів: 28-29, 29-28, 29-28.

Тепер на рахунку 27-річного Амосова - 25 перемог і 0 поразок у ММА (6-0 у Bellator). З огляду на те, що чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов (29-0) оголосив про завершення кар'єри, серед чинних бійців немає нікого, чия статистика була б кращою, ніж у Ярослава. За ним ідуть Ісраель Адесанья (Нігерія/Нова Зеландія) і Хусейн Асхабов (Люксембург), у яких по 20 перемог і жодної поразки.