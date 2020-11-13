Україна поповнила скарбничку медалей на чемпіонаті Європи з велотреку

На чемпіонаті Європи з велотреку, який проходить у болгарському Пловдиві, у другий змагальний день збірна України знову завоювала дві медалі.

Однак крім "бронзи", наші спортсмени завоювали і "срібло".

Фото: twitter.com/uec_cycling Роман Гладиш

У скретчі серед чоловіків Роман Гладиш пропустив уперед лише португальця Юрі Лейтао і посів друге місце.

Ще одна медаль дісталася Україні в жіночій гонці переслідування, де наш квартет показав третій результат, вигравши бронзові нагороди. Анна Нагорна, Тетяна Клімченко, Вікторія Бондар і Юлія Бірюкова пропустили вперед команди з Італії та Великобританії.

Фото: Dario Belingheri, UEC

Нагадаємо, що в перший змагальний день Україна завоювала дві бронзові нагороди.