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Вісім футболістів "Динамо" вилікувалися від коронавірусу

Ситуація зі складом дещо покращується.

Вісім футболістів "Динамо" вилікувалися від коронавірусу
"Динамо"
Фото: ФК "Динамо"

Напередодні повідомляли, що третій воротар "Динамо" Руслан Нещерет також здав позитивний тест на COVID-19.

Однак для київського клубу є позитивні звістки.

Пресслужба "Динамо" повідомила, що вісім футболістів першої команди, які раніше заразилися коронавірусом, отримали негативні результати тестів.

Крім Георгія Бущана і Дениса Бойка, хворобу побороли Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Тудор Белуце, Георгій Цітаішвілі і Міккель Дуелунд.

Разом із тим позитивні тести здали Олександр Андрієвський та Артем Шабанов. Зазначають, що всі інфіковані гравці почуваються задовільно і перебувають на самоізоляції.

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