Вісім футболістів "Динамо" вилікувалися від коронавірусу

Напередодні повідомляли, що третій воротар "Динамо" Руслан Нещерет також здав позитивний тест на COVID-19.

Однак для київського клубу є позитивні звістки.

Пресслужба "Динамо" повідомила, що вісім футболістів першої команди, які раніше заразилися коронавірусом, отримали негативні результати тестів.

Крім Георгія Бущана і Дениса Бойка, хворобу побороли Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Тудор Белуце, Георгій Цітаішвілі і Міккель Дуелунд.

Разом із тим позитивні тести здали Олександр Андрієвський та Артем Шабанов. Зазначають, що всі інфіковані гравці почуваються задовільно і перебувають на самоізоляції.