І третій воротар "Динамо" заразився коронавірусом

Післязавтра молодіжна збірна України проведе поєдинок проти Мальти в рамках кваліфікації на Євро-2021 (U-21).

Напередодні зустрічі всі футболісти і тренерський штаб команди Руслана Ротаня здали тести на коронавірус.

За підсумками тестування COVID-19 був виявлений у трьох гравців, включаючи голкіпера київського "Динамо" Руслана Нещерета, який зараз є основним воротарем віцечемпіонів України, повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу.

Позитивні результати тестів також отримали півзахисник Артем Бондаренко та нападник Данило Сікан (обидва — "Маріуполь").

Нагадаємо, що раніше коронавірус підхопили голкіпери "Динамо" Георгій Бущан і Денис Бойко.