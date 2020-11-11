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І третій воротар "Динамо" заразився коронавірусом

Руслан Нещерет поповнив лазарет киян.

І третій воротар "Динамо" заразився коронавірусом
Руслан Нещерет
Фото: ФК "Динамо"

Післязавтра молодіжна збірна України проведе поєдинок проти Мальти в рамках кваліфікації на Євро-2021 (U-21).

Напередодні зустрічі всі футболісти і тренерський штаб команди Руслана Ротаня здали тести на коронавірус.

За підсумками тестування COVID-19 був виявлений у трьох гравців, включаючи голкіпера київського "Динамо" Руслана Нещерета, який зараз є основним воротарем віцечемпіонів України, повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу.

Позитивні результати тестів також отримали півзахисник Артем Бондаренко та нападник Данило Сікан (обидва — "Маріуполь").

Нагадаємо, що раніше коронавірус підхопили голкіпери "Динамо" Георгій Бущан і Денис Бойко.

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