В Україні циркулюють кілька штамів COVID-19, і вони постійно мутують, - пульмонолог
В Україні циркулюють кілька штамів COVID-19, і вони постійно мутують, - пульмонолог
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Карабах: российские миротворцы и бесконечная война
Карабах: российские миротворцы и бесконечная война
Оприлюднено повний текст мирної угоди Азербайджану, Вірменії та РФ
Оприлюднено повний текст мирної угоди Азербайджану, Вірменії та РФ
Фукс оприлюднив перше фото Кернеса з клініки Шаріте
Фукс оприлюднив перше фото Кернеса з клініки Шаріте
Поліція Харкова закрила справу про зникнення Кернеса (оновлено)
Поліція Харкова закрила справу про зникнення Кернеса (оновлено)
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Украина Зеленского в эпоху Джо Байдена
Украина Зеленского в эпоху Джо Байдена
Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про припинення війни в Карабасі
Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про припинення війни в Карабасі
ГоловнаСпорт

Українська жіноча бригада арбітрів уперше в історії працюватиме на матчі Ліги націй

Поєдинок Сан-Марино - Гібралтар увійде в історію.

Українська жіноча бригада арбітрів уперше в історії працюватиме на матчі Ліги націй
Катерина Монзуль
Фото: http://bigball.eu

У рамках 4-го туру Ліги націй збірна Сан-Марино прийме лідерку групи D2 команду Гібралтару.

На матчі вперше в історії турніру працюватиме жіноча бригада арбітрів. Причому вся вона буде складатися з українок на чолі з Катериною Монзуль, повідомляє пресслужба УЄФА.

Допомагати Монзуль будуть Олександра Ардашева і Марина Стрілецька. Четвертою виступить Анастасія Романюк.

Раніше головною арбітркою на матчі Мальта - Латвія (1:1) в Лізі націй була француженка Стефані Фраппар, проте в її бригаді працювали тільки чоловіки.

Зазначимо, що Монзуль уже працювала на матчах збірних - у рамках кваліфікації Євро-2021 U-21 Литва - Греція (2:0).

Поєдинок Сан-Марино - Гібралтар відбудеться в суботу, 14 листопада, о 16:00 за київським часом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також