Українська жіноча бригада арбітрів уперше в історії працюватиме на матчі Ліги націй

У рамках 4-го туру Ліги націй збірна Сан-Марино прийме лідерку групи D2 команду Гібралтару.

На матчі вперше в історії турніру працюватиме жіноча бригада арбітрів. Причому вся вона буде складатися з українок на чолі з Катериною Монзуль, повідомляє пресслужба УЄФА.

Допомагати Монзуль будуть Олександра Ардашева і Марина Стрілецька. Четвертою виступить Анастасія Романюк.

Раніше головною арбітркою на матчі Мальта - Латвія (1:1) в Лізі націй була француженка Стефані Фраппар, проте в її бригаді працювали тільки чоловіки.

Зазначимо, що Монзуль уже працювала на матчах збірних - у рамках кваліфікації Євро-2021 U-21 Литва - Греція (2:0).

Поєдинок Сан-Марино - Гібралтар відбудеться в суботу, 14 листопада, о 16:00 за київським часом.