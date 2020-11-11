У листопаді Чісора проведе бій з Вайтом: англієць замінить Повєткіна

Лише через три тижні після бою з Олександром Усиком суперважковик Дерек Чісора (32-10, 23 KO) знову вийде в ринг.

Цього разу британський боксер замінить тимчасового чемпіона WBC Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО) в бою проти свого співвітчизника Ділліана Вайта (27-2, 18 KO).

"За моєю інформацією, Вайт боксуватиме 21 листопада. Його суперником стане Чісора", - наводить слова промоутера Повєткіна Андрія Рябінського ТАСС.

Нагадаємо, що 21 листопада Вайт мав провести реванш із Повєткіним, але в росіянина виявили коронавірус.