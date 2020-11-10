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Після матчу з "Зорею" в Запоріжжі в Лізі Європи ще один українець у складі АЕКа заразився коронавірусом

Поїздка в Україну обернулася неприємностями для грецького клубу.

Після матчу з "Зорею" в Запоріжжі в Лізі Європи ще один українець у складі АЕКа заразився коронавірусом
Дмитро Чигринський
Фото: facebook.com/aek.fc.official

Центральний захисник АЕКа Дмитро Чигринський здав позитивний тест на COVID-19, повідомляє офіційний сайт грецького клубу.

Напередодні представники віцечемпіона Греції пройшли чергове тестування на коронавірус після повернення з України, де АЕК минулого четверга грав із "Зорею" в Лізі Європи.

Разом з Чигринським позитивні результати отримали ще два гравці команди, також заразилися троє клубних працівників.

Нагадаємо, що після матчу в Запоріжжі греки повідомили про шістьох хворих у команді, включаючи чотирьох гравців. Серед інфікованих - український легіонер Євген Шахов.

"Зоря" відповіла на звинувачення АЕКа про зараження команди в Запоріжжі на матчі ЛЄ.

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