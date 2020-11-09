"Зоря" відповіла на звинувачення АЕКа про зараження команди в Запоріжжі на матчі Ліги Європи

У складі греків - шість випадків коронавірусу після гри з луганською командою.

Генеральний директор "Зорі" Станіслав Оганов прокоментував ситуацію з коронавірусом у складі суперника луганчан по Лізі Європи - АЕКа.

Нагадаємо, що після матчу в Запоріжжі греки на своєму офіційному сайті повідомили про шістьох хворих у команді, включаючи чотирьох гравців. Серед інфікованих - український легіонер Євген Шахов.

“Можу сказати, що до прийому гостей, питань їхнього приїзду, розміщення в готелі, запобіжних заходів, пов’язаних із коронавірусом, ми не причетні. Наша сфера відповідальності – стадіон. У кожного, хто був допущений в чашу арени, був бейджик із результатами тесту, їх перевіряв делегат матчу. Тому звинувачення греків на нашу адресу безпідставні, це їхні проблеми і проблеми фірми, з якою вони працювали в цьому питанні”, - цитує Оганова meta-ratings.com.ua.

“Наші футболісти, як і належить за медпротоколом УЄФА, за два дні до матчу пройшли тестування, позитивних результатів не було. В АЕКа на гру не прилетів головний тренер, він захворів. Тому можна сказати, вони самі привезли хворих футболістів. Тим паче, що після гри із "Зорею" вони сказали, що в одного з їхніх гравців піднялася температура, тому вони терміново летять додому”, - зазначив генеральний директор.

“Чи будемо ми зараз проводити позапланове тестування наших гравців? Не думаю. Протоколу ми дотримуємося і готуємося до матчу чемпіонату.

Щодо наших результатів у Лізі Європи, тобто обставин, які призвели до такого результату. Це наша внутрішня проблема, з якою ми будемо розбиратися. Чорна смуга "Зорі" рано чи пізно закінчиться, ми будемо намагатися гідно провести решту матчів”, - упевнений функціонер.

Додамо, що "Зоря" в Лізі Європи зазнала трьох поразок поспіль - від "Лестера" (0:3), "Браги" (1:2) і АЕКа (1:4). Підопічні Віктора Скрипника без набраних очок замикають турнірну таблицю у квартеті G.

У наступному турі луганчани 26 листопада зіграють з АЕКом на виїзді.