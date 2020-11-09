Лідер "Барселони" порвав меніск і не допоможе своїй збірній в матчі Ліги націй проти України

Фото: EPA/UPG Ансу Фаті

У матчі Ла Ліги "Барселона" обіграла "Бетіс" - 5:2.

Однак радість "блаугранас" була засмучена серйозною травмою Ансуї Фаті - тинейджера в перерві матчу замінили.

Ансуї діагностували розрив внутрішнього меніска в лівому коліні. Термін відновлення залежить від самого 18-річного форварда.

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🔵🔴 Salvador Messi



❌ Ansu se rompe será baja hasta el 2021



▶️ https://t.co/TSDRbKMLl5 pic.twitter.com/tEYNyP8Lw5 — Diario SPORT (@sport) November 7, 2020

У разі видалення розірваного меніска термін відновлення обмежиться 2-3 місяцями.

Якщо меніск збережуть, терміни відновлення зростуть до 4-6 місяців. Однак цей варіант має переваги в довгостроковій перспективі.

Остаточне рішення про спосіб лікування прийме сам Фаті.

При цьому однозначно один з лідерів "Барселони" і збірної Іспанії пропустить матчі проти "Динамо" в Лізі чемпіонів і збірної України в Лізі націй відповідно.