Нещерет - найкращий гравець матчу "Барселона" - "Динамо" за версією WhoScored

Руслан Нещерет в спробі відбити пенальті від Ліонеля Мессі.

"Барселона" з боями зуміла вирвати перемогу в "Динамо" (2:1) в рамках третього туру Ліги чемпіонів.

Голкіпер київської команди Руслан Нещерет був визнаний найкращим гравцем поєдинку на "Ноу Камп" за версією авторитетного статистичного порталу WhoScored.

18-річний воротар отримав за матч оцінку 9.1 бала.

На рахунку українця 12 сейвів і 30 точних передач (90%). Зазначають, що з 2013 року в ЛЧ ніхто не робив більше сейвів, ніж Нещерет.

У топ-3 киян також увійшли Віктор Циганков (7.4), який відзначився голом, і Віталій Буяльський (7.1).

Найкращим у складі "блаугранас" став їхній капітан Ліонель Мессі (8.5). Хоча розділити з ним першість міг і голкіпер Марк-Андре тер Штеген (7.9), який неодноразово рятував "Барселону" від неприємностей.