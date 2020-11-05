У Данії знищать усіх норок, щоб зупинити мутацію коронавірусу
У Данії знищать усіх норок, щоб зупинити мутацію коронавірусу
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
Нацгвардієць Марків прилетів з Італії в Україну (оновлено)
Нацгвардієць Марків прилетів з Італії в Україну (оновлено)
Андрей Смирнов: "У Конституционного Суда от судебной системы только слово "суд" осталось"
Андрей Смирнов: "У Конституционного Суда от судебной системы только слово "суд" осталось"
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
Суддя КСУ оприлюднив проєкт рішення щодо тлумачення земельних статей Конституції
Суддя КСУ оприлюднив проєкт рішення щодо тлумачення земельних статей Конституції
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Трамп здобув перемогу в трьох із 13 "хитких штатів"
Трамп здобув перемогу в трьох із 13 "хитких штатів"
Байден випередив Трампа ще у двох штатах
Байден випередив Трампа ще у двох штатах
ГоловнаСпорт

Нещерет - найкращий гравець матчу "Барселона" - "Динамо" за версією WhoScored

18-річний голкіпер гідно замінив Бущана і Бойка.

Нещерет - найкращий гравець матчу "Барселона" - "Динамо" за версією WhoScored
Руслан Нещерет в спробі відбити пенальті від Ліонеля Мессі.
Фото: EPA/UPG

"Барселона" з боями зуміла вирвати перемогу в "Динамо" (2:1) в рамках третього туру Ліги чемпіонів.

Голкіпер київської команди Руслан Нещерет був визнаний найкращим гравцем поєдинку на "Ноу Камп" за версією авторитетного статистичного порталу WhoScored.

18-річний воротар отримав за матч оцінку 9.1 бала.

На рахунку українця 12 сейвів і 30 точних передач (90%). Зазначають, що з 2013 року в ЛЧ ніхто не робив більше сейвів, ніж Нещерет.

У топ-3 киян також увійшли Віктор Циганков (7.4), який відзначився голом, і Віталій Буяльський (7.1).

Найкращим у складі "блаугранас" став їхній капітан Ліонель Мессі (8.5). Хоча розділити з ним першість міг і голкіпер Марк-Андре тер Штеген (7.9), який неодноразово рятував "Барселону" від неприємностей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також