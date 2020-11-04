"Шахтар" установив антирекорд для України в єврокубках

Напередодні "Шахтар" у рамках третього туру Ліги чемпіонів зганьбився в поєдинку з "Боруссією" - 0:6.

Підопічні Луїша Каштру зазнали найбільшої домашньої поразки в єврокубках для українських клубів в історії незалежності.

До цього найбільшою поразкою наших команд у Європі залишалося 0:5 у матчі "Динамо" - "Челсі" в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи сезону-2018/2019.

Якщо говорити про абсолютні показники, то найбільша поразка українських команд у єврокубках також належить "гірникам" - 11 березня 2015 року підопічні Мірчі Луческу в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів поступилися в Мюнхені "Баварії" - 0:7. Нагадаємо, у тому матчі "гірники" вже на третій хвилині залишилися в меншості через вилучення захисника Олександра Кучера.

Додамо, що програвати в Європі з рахунком 0:6 для донеччан не вперше: два роки тому в групі ЛЧ "Шахтар" із таким самим рахунком у гостях поступився "Манчестеру Сіті".

Нагадаємо, що в серпні в півфіналі Ліги Європи "гірники" зазнали фіаско від "Інтера" - 0:5.