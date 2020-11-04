Відомий потенційний суперник Усика, якщо Джошуа відмовиться від пояса WBО

Якщо Ентоні Джошуа відмовиться від чемпіонського пояса WBO, Олександр Усик (18-0, 13 КО) може провести поєдинок проти англійця Даніеля Дюбуа (14-0, 13 KO), заявив промоутер Дюбуа Френк Воррен.

"Даніель зараз займає другу позицію в рейтингу WBO, а Усик - обов'язковий претендент для Джошуа. Ентоні говорить, що швидше звільнить титул, ніж вийде на ринг проти Усика", - наводить слова Воррена Talk Sport.

"Я не знаю, чи зробить він це, але якщо так і буде, то це означає, що Даніель битиметься з Усиком. Правда, спочатку йому (Дюбуа, - прим. LB.ua) потрібно перемогти Джо Джойса 28 листопада. Якщо поєдинок Усик - Дюбуа буде можливим, то я моментально його влаштую", - впевнений промоутер.

Нагадаємо, непереможений Дюбуа 29 серпня вдруге захистив титул чемпіона за версією WBO International у поєдинку проти нідерландця Рікардо Снайдерса.