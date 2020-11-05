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Наступним суперником Ф'юрі буде Агіт Кабаєл

Несподіваний вибір від Тайсона.

Наступним суперником Ф'юрі буде Агіт Кабаєл
Агіт Кабайел
Фото: mmaboxing.ru

Суперником британського чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 22 КО) стане німець турецького походження, ексчемпіон Європи Агіт Кабаєл (20-0, 13 КО), повідомляє mmaboxing.ru.

Поєдинок відбудеться 5 грудня в Лондоні.

Сторони вже погодили умови угоди і найближчим часом підпишуть контракт.

Додамо, що 28-річний Кабаєл перебуває на контракті в Top Rank, як і Ф'юрі, і входить у топ-15 рейтингу WBC.

Раніше 32-річний Ф'юрі заявляв, що наступний бій проведе 5 грудня у Великобританії, але не проти Деонтея Вайлдера.

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