Наступним суперником Ф'юрі буде Агіт Кабаєл

Суперником британського чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 22 КО) стане німець турецького походження, ексчемпіон Європи Агіт Кабаєл (20-0, 13 КО), повідомляє mmaboxing.ru.

Поєдинок відбудеться 5 грудня в Лондоні.

Сторони вже погодили умови угоди і найближчим часом підпишуть контракт.

Додамо, що 28-річний Кабаєл перебуває на контракті в Top Rank, як і Ф'юрі, і входить у топ-15 рейтингу WBC.

Раніше 32-річний Ф'юрі заявляв, що наступний бій проведе 5 грудня у Великобританії, але не проти Деонтея Вайлдера.