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УХЛ провела презентацію ювілейного сезону 2020/21

Ліга підвела підсумки минулого сезону і розповіла про те, яким буде новий чемпіонат.

УХЛ провела презентацію ювілейного сезону 2020/21
Фото: ухл

Українська хокейна ліга спільно з Parimatch, в київському PMHUB провели презентацію п'ятого, ювілейного сезону чемпіонату УХЛ Паріматч-2020/21, інформує офіційний сайт організації.

Керівники УХЛ і представники Parimatch підвели підсумок сезону 2019/20, а також представили офіційний звіт про виконану роботу за минулий хокейний рік. У підсумковий звіт увійшли не тільки спортивні досягнення клубів і гравців УХЛ, але і всі заходи, організовані УХЛ, а також основні позаспортивні досягнення Ліги.

Головною подією заходу стала презентація нового ювілейного сезону, який з самого старту увійшов в історію українського хокею. Окремо спікери акцентували увагу на змінах у форматі проведення нового чемпіонату, розширення складу учасників Ліги, а також на цілі і завдання на сезон 2020/21.

Крім змін в спортивній складовій чемпіонату УХЛ розповіла, які сюрпризи і проекти вона готує для уболівальників в новому сезоні, представила новий трофей - Кубок Відкриття Паріматч, а також розповіла про медичні зміни в регламенті змагань, які були введені через епідеміологічну ситуацію в світі.

"Уже п'ятий рік поспіль ми проводимо чемпіонат Української хокейної ліги і з кожним роком виходимо на новий рівень, ставлячи більш високу планку своїми досягненнями. Сезон 2019/20 був непередбачуваним, що дало йому ще більше інтересу, напруження і видовищності", - зазначив виконавчий директор УХЛ Олексій Брага .

Олексій Брага
Фото: uhl.ua
Олексій Брага

"Сезон 2020/21 ми плануємо зробити ще більш яскравим і цікавим - в чемпіонат додалося два абсолютних дебютанта українського хокею, а також відродився легендарний «Сокіл». 8 команд в чемпіонаті - це зростання конкуренції всередині Ліги, посилення боротьби за медалі. Вся Українська хокейна ліга працює над тим, щоб хокей набував все нових і нових шанувальників, а матчі з кожним разом дивували своїм напруженням і емоціями", - заявив функціонер.

В свою чергу, представник Parimatch Вадим Місюра розповів, наскільки важливо підтримувати спорт в Україні.

"Це найскладніший рік для всього спорту і тому для Parimatch важливо спільними зусиллями з УХЛ розвивати хокей. Не випадково, наше спільне співробітництво в перебігу 5 років призвело до того, що кількість команд в лізі зросла: після шестирічної паузи в чемпіонат знову повернувся київський "Сокіл" і приєдналися абсолютні дебютанти дивізіону "Маріуполь" та "Краматорськ", - підкреслив Місюра.

Фото: uhl.ua

"У новому сезоні ми плануємо знову радувати уболівальників яскравими акціями з УХЛ, продовжимо проведення унікального проекту "Тренування із зіркою", розвивати інноваційні діджитал-проекти", - зазначив представник генерального спонсора Ліги.

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