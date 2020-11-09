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В Україні виявили 8 687 нових випадків ковіду

2 277 осіб одужали, 115 пацієнтів з ковідом померли.

За минулу добу в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 2 277 осіб одужали, 115 пацієнтів з ковідом померли.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Також за останню добу захворіли зокрема 350 дітей і 321 медпрацівник, госпіталізовано 1 100 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 469 018 осіб, одужало - 209 143 особи. Зафіксовано також 8 565 пов’язаних з COVID-19 смертей.

Кількість захворювань у регіонах:

  • м. Київ – 44 920 випадків;
  • Вінницька область – 12 566 випадків;
  • Волинська область – 16 436 випадків;
  • Дніпропетровська область – 17 965 випадків;
  • Донецька область – 14 190 випадків;
  • Житомирська область – 18 970 випадків;
  • Закарпатська область – 17 192 випадки;
  • Запорізька область – 14 105 випадків;
  • Івано-Франківська область – 24 494 випадки;
  • Київська область – 20 410 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 142 випадки;
  • Луганська область – 4 539 випадків;
  • Львівська область – 33 754 випадки;
  • Миколаївська область – 10 559 випадків;
  • Одеська область – 28 728 випадків;
  • Полтавська область – 12 204 випадки;
  • Рівненська область – 22 140 випадків;
  • Сумська область – 14 863 випадки;
  • Тернопільська область – 22 216 випадків;
  • Харківська область – 43 930 випадків;
  • Херсонська область – 5 558 випадків;
  • Хмельницька область – 19 839 випадків;
  • Черкаська область – 10 723 випадки;
  • Чернівецька область – 25 411 випадків;
  • Чернігівська область – 10 164 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, кількість інфікувань COVID-19 у світі перевищила 50,7 млн, з них понад 10 млн у США. Україна наразі перебуває на 20-му місці.

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