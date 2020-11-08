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Малюська: штраф у 17 тисяч гривень за відсутність маски був несправедливий

"Крім того, процедура застосування штрафу була тривалою, потрібно було рішення суду".

Малюська: штраф у 17 тисяч гривень за відсутність маски був несправедливий
Фото: Макс Требухов

Застосування штрафів від 17 до 34 тисяч гривень за порушення будь-яких правил карантину було несправедливим.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"За порушення будь-яких правил карантину зараз існує єдиний штраф – від 17 до 34 тисяч гривень. Застосовувати такий величезний штраф за неносіння маски у громадських приміщеннях було несправедливим, тому що мало у кого є достатньо грошей, щоб заплатити такий штраф. Крім того, процедура застосування штрафу була тривалою, потрібно було рішення суду", - зазначив він.

Малюська нагадав, що 6 листопада Верховна Рада прийняла закон, яким встановлюються штрафи за неносіння маски у громадських приміщеннях та транспорті у розмірі від 170 до 255 гривень.

"Застосування такого штрафу буде швидким: його накладатиме поліцейський, представник санітарно-епідеміологічної служби чи органів місцевого самоврядування одразу ж на місці. Зауважу, що такі штрафи не застосовуватимуться до неповнолітніх, а також за неносіння маски на вулиці", - наголосив голова Мін'юсту.

Нагадаємо, наприкінці жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов попросив народних депутатів підтримати урядовий законопроєкт про посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів. Він нагадав, що законопроєкт щодо посилення відповідальності за недотримання всіх протиепідемічних заходів, а саме відсутність масок, уряд подав до Ради ще у липні.

Проєкт передбачає, що за порушення правил носіння масок українців штрафуватимуть у розмірі від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень.

Контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати органи Національної поліції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.

6 листопада Рада підтримала штрафи за відсутність масок у громадських будівлях та транспорті у розмірі від 170 до 255 грн.

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