Завтра українці писатимуть ювілейний Радіодиктант національної гідності

9 листопада у День української писемності та мови відбудеться Ювілейний ХХ Радіодиктант національної гідності.
Про це йдеться на сторінці події у соцмережі Facebook.
Текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко.
Читатиме диктант знаменита акторка Римма Зюбіна.
Радіодиктант почнеться о 9:15
Час для надсилання готового тексту – астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті UA: Українське радіо 11 листопада об 11:00.
“Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку rd@ukr.radio. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть”, – пояснили організатори.
Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців залежно від кількості отриманих листів.
Трансляція відбудеться:
- радіо – UA: Українське радіо, UA: Радіо Культура;
- телебачення – UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА та регіональне суспільне телебачення;
- інтернет – ютуб-канал та фейсбук-сторінка UA: Українське радіо.
Нагадаємо, Верховний Суд визнав, що Президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків.