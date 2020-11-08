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Завтра українці писатимуть ювілейний Радіодиктант національної гідності

Текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович.

Завтра українці писатимуть ювілейний Радіодиктант національної гідності
Фото: nrcu.gov.ua

9 листопада у День української писемності та мови відбудеться Ювілейний ХХ Радіодиктант національної гідності.

Про це йдеться на сторінці події у соцмережі Facebook.

Текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко.

Читатиме диктант знаменита акторка Римма Зюбіна.

Радіодиктант почнеться о 9:15

Час для надсилання готового тексту – астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті UA: Українське радіо 11 листопада об 11:00.

“Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку rd@ukr.radio. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть”, – пояснили організатори.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців залежно від кількості отриманих листів.

Трансляція відбудеться:

- радіо – UA: Українське радіо, UA: Радіо Культура;

- телебачення – UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА та регіональне суспільне телебачення;

- інтернет – ютуб-канал та фейсбук-сторінка UA: Українське радіо.

Нагадаємо, Верховний Суд визнав, що Президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків.

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