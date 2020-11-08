ТКГ: на Луганщині загинув військовий, ймовірна причина смерті самогубство

7 листопада в Луганський області загинув військовослужбовець однієї з наших аеромобільних бригад.

Про це повідомив Телеграм-канал Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

За попередніми даними, причина смерті небойова, можливо, самогубство.

Слідство проводять працівники Національної поліції України.

“Спекуляції щодо “...можливого приховування бойових втрат керівництвом ЗСУ», які розповсюдили деякі посадові особи та ЗМІ, вважаємо неприпустимими. Українська делегація висловлює своє щире співчуття рідним та близьким загиблого”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, за інформацією Львівської ОДА вчора о 06:00 під час бойових дій на Сході України на передовій загинув 20-річний воїн Олег Свинарик.

У свою чергу прессцентр штабу ООС заявив, що за минулу добу бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.