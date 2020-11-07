У Дніпрі через ковід помер відомий ветеран АТО

У Дніпрі через коронавірусну хворобу помер ветеран АТО Тарас Береза.

Про це повідомило видання dv-gazeta.info.

Радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа зазначила, що “важка хронічна хвороба завадила організму Тараса побороти ковід”.

Додамо, Тарас Береза був учасником проєкту “Життя після конфлікту “Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України і їх сімей”.

У Дніпрі його добре знали також як відомого фотографа та дизайнера.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 листопада в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 316, медпрацівників – 519.

Госпіталізовано – 1 470 осіб, летальних випадків – 187, а одужало – 8 685 українців.