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У Збройних силах на ковід захворіло ще 216 осіб

Станом на 7 листопада у ЗСУ на коронавірус хворіє 2134 особи. 

У Збройних силах на ковід захворіло ще 216 осіб
Фото: rivnenews.com.ua

За минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 216 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 

Про це повідомило командування Медичних сил Збройних Сил України.

Станом на 7 листопада у ЗСУ на коронавірус хворіє 2134 особи. Всього за час пандемії одужало – 4568 осіб, летальних випадків – 19.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 398 осіб. 

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 26 осіб.Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання. 

“Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 листопада в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 316, медпрацівників – 519.

Госпіталізовано – 1 470 осіб, летальних випадків – 187, а одужало – 8 685 українців.

6 листопада Верховна Рада України посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті. Штраф складатиме від 170 до 255 грн. 

Контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати органи Національної поліції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.

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