Служба безпеки України викрила схему продажу керівних посад у ГУ Нацполіції в Рівненській області.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
З’ясувалося, що оборудку влаштував діючий співробітник Нацполіції області разом зі спільниками.
“Зловмисники, прикриваючись нібито існуючими зв’язками у «високих кабінетах», запевняли, що можуть пролобіювати питання призначення на будь-які керівні посади у системі обласної Нацполіції”, – йдеться у повідомленні.
За можливість очолити відомство від діючих працівників поліції просили 500 тисяч доларів США. Призначення на посаду керівників підрозділів поліції оцінювалось від 50 до 100 тисяч американських доларів.
Правоохоронці затримали працівника Нацполіції разом зі спільником, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, поблизу одного з торгових центрів Рівного, під час отримання першої частини коштів у розмірі 25 тисяч доларів СШАУ межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.
Операція із викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Нагадаємо, на Донеччині двох високопосадовців облспоживспілки піймали на хабарі 2,5 млн грн.
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