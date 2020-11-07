Зловмисники запевняли, що можуть пролобіювати призначення на будь-які керівні посади в обласній Нацполіції.

Служба безпеки України викрила схему продажу керівних посад у ГУ Нацполіції в Рівненській області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

З’ясувалося, що оборудку влаштував діючий співробітник Нацполіції області разом зі спільниками.

Фото: пресслужба Нацполіції

“Зловмисники, прикриваючись нібито існуючими зв’язками у «високих кабінетах», запевняли, що можуть пролобіювати питання призначення на будь-які керівні посади у системі обласної Нацполіції”, – йдеться у повідомленні.

Фото: пресслужба Нацполіції

За можливість очолити відомство від діючих працівників поліції просили 500 тисяч доларів США. Призначення на посаду керівників підрозділів поліції оцінювалось від 50 до 100 тисяч американських доларів.

Фото: пресслужба Нацполіції

Правоохоронці затримали працівника Нацполіції разом зі спільником, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, поблизу одного з торгових центрів Рівного, під час отримання першої частини коштів у розмірі 25 тисяч доларів СШАУ межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Операція із викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Нагадаємо, на Донеччині двох високопосадовців облспоживспілки піймали на хабарі 2,5 млн грн.

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