Сьогодні активісти провели акцію “Автопробіг до будинку голови КСУ: Тупицький - вали до Ростова!”.

Про це повідомив кореспондент Lb.ua.

ЇЇ організаторами стали Автомайдан і Центр Протидії Корупції.

Акція розпочалася біля входу на стадіон “Динамо” у Києві. До будинку голови КСУ Олександра Тупицького у м. Васильків на Київщині вирушило 40 автомобілів.

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

“Закликаємо всі проукраїнські сили, всіх людей зі здоровим глуздом забути про політику, сварки, образи й приєднатися до акції. Зараз вирішується, чи будемо ми та наші діти жити в цивілізованій країні чи в олігархаті “руського міра”, – йдеться у повідомленні організаторів автопробігу у соцмережі Facebook.

Вони нагадали, що минулої п'ятниці вони принесли до будівлі Конституційного суду “квиток до Ростова, адже саме там місце для суддів-зрадників, які скасували е-декларування. Однак судді КСУ так і не скористалися своїм квитком та продовжують розглядати закони, скасування яких поставить під загрозу європейське майбутнє нашої держави”.

Правоохоронці спочатку перекрили вулицю і не пропускали активістів до будинку.

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Оновлення. Пізніше учасників автопробігу таки пропустили до паркану будинку.

Вони встановили шибеницю, запалили фаєри і скандували «Слава Україні, Тупицького у відставку». Тупицькому нагадали, що першим піти у відставку має голова Конституційного Суду.

Після завершення акції шибеницю розібрали і прибрали.

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Фото: Максим Требухов

Нагадаємо, 30 жовтня під Конституційним Судом пройшов мітинг "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова". Через велику кількість учасників акції правоохоронцям довелося перекривати рух, оскільки люди не вміщалися на пішохідній зоні.

Організаторами мітингу виступили "Рух опору капітуляції", Центр протидії корупції, Фундація DEJURE, Transparency International Ukraine, "Автомайдан" і "Ю-контрол".

Деякі учасники мітингу запалили фаєри та надували презервативи. Протестувальники кричали: "Ганьба!". За паркан Конституційного Суду перекинули димові шашки.