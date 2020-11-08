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Укрзалізниця відновлює продаж квитків ще з 9 станцій, зокрема “червоного” Ужгорода

З 9 листопада пропонується відновити рух з більшості закритих станцій

Укрзалізниця відновлює продаж квитків ще з 9 станцій, зокрема “червоного” Ужгорода
Фото: sannews.com.ua

Укрзалізниця відкриває продаж квитків із низки залізничних станцій.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, буде відкрито продаж квитків з таких станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча і Шепетівка.

“За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:01 9 листопада відновити рух з більшості закритих станцій”, – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, 26 жовтня відновлено продаж квитків зі станцій в Івано-Франківську, Дубно, Здолбуневі, Хмельницькому, Тернополі, Гречанах, Славуті, Волочиську, Дунаївцях, ім. Т.Шевченка у Смілі Черкаської області та Сумах.

З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні. До 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин. 

На території всієї країни будуть заборонені масові заходи з понад 20 особами, перевезення громадським транспортом пасажирів у більшій кількості, ніж місць для сидіння, заборона відвідування місць торгівлі з кількістю відвідувачів більше ніж один на 10 метрів квадратних. 

Ресторани і кафе можуть працювати тільки на виніс та з заповненістю до 50%, заборонені дискотеки, обмежені планові госпіталізації, заборонено виїзд дітей на оздоровчий відпочинок.

Поділ за карантинними обмеженнями діє з 1 серпня. 

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