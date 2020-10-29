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"Укрзалізниця" може знизити ціни на деякі квитки

З 1 листопада компанія на майже 15% знизить вартість квитків на місця у вагонах першого класу швидкісних поїздів класу "Інтерсіті".

"Укрзалізниця" може знизити ціни на деякі квитки
Фото: ucraine.info

АТ "Укрзалізниця" має намір знизити ціни на деякі квитки для пасажирів та не збільшувати їх цього року та на початку наступного.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на керівника філіалу "Пасажирська компанія" Укрзалізниці Олександра Перцовського.

"Ми знижуємо ціни і всіх запрошуємо пересісти з другого у перший клас, або пересісти з автомобіля та подорожувати. Те, що стосується цього року, жодного підвищення у цьому році не планується, не планується до першого кварталу наступного року", - сказав Перцовський.

Він також зазначив, що з другого кварталу 2021 року може відбутися певна індексація тарифів, але цей процес буде поступовий та відбуватиметься відповідно до зростання видатків УЗ.

"Жодних підвищень цього року не планується, аж до першого кварталу наступного року. Ми наразі в дискусії і розглядаємо варіант, що з другої половини наступного року, з другого кварталу можлива певна індексація цін на пасажирські перевезення", - сказав Перцовський.

За його словами, фінального рішення щодо тарифів на наступний рік ще немає. А з 1 листопада компанія на майже 15% знизить вартість квитків на місця у вагонах першого класу швидкісних поїздів класу "Інтерсіті" - "щоб не перевозити повітря".

Нагадаємо, у березні міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що вартість квитків на залізничні пасажирські перевезення будуть піднімати після підвищення якості послуг. Спочатку виростуть ціни на вантажоперевезення. 

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