МАУ скорочує штат і припиняє роботу представництв у п’яти країнах Європи

У вересні МАУ припинила діяльність своїх підрозділів у Туркменістані, Узбекистані та Білорусі.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вирішила припинити діяльність структурних підрозділів у Швейцарії, в Іспанії, Італії, Німеччині та Австрії у зв'язку зі скороченням штату.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначено в повідомленні авіакомпанії в системі розкриття інформації НКЦПФР, таке рішення було ухвалено у зв'язку зі скороченням штату працівників МАУ і зменшенням витрат на представництва.

Зокрема, наглядова рада МАУ ухвалила рішення про припинення діяльності структурних підрозділів у Швейцарській Конфедерації, в Королівстві Іспанія, в Італійській Республіці, у Федеративній Республіці Німеччина та в Республіці Австрія.

У вересні МАУ припинила діяльність своїх підрозділів у Туркменістані, Узбекистані та Білорусі.

У жовтні МАУ повідомила про відтермінування рейсів у Брюссель, Дюссельдорф і Прагу до 27 листопада.

Раніше в МАУ заявили про намір скоротити майже 900 співробітників у зв’язку з тимчасовим призупинення діяльності під час карантину, через що компанія зазнала 60 млн доларів США збитків.