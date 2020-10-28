МАУ скорочує штат і припиняє роботу представництв у п’яти країнах Європи

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вирішила припинити діяльність структурних підрозділів у Швейцарії, в Іспанії, Італії, Німеччині та Австрії у зв'язку зі скороченням штату.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як зазначено в повідомленні авіакомпанії в системі розкриття інформації НКЦПФР, таке рішення було ухвалено у зв'язку зі скороченням штату працівників МАУ і зменшенням витрат на представництва.
Зокрема, наглядова рада МАУ ухвалила рішення про припинення діяльності структурних підрозділів у Швейцарській Конфедерації, в Королівстві Іспанія, в Італійській Республіці, у Федеративній Республіці Німеччина та в Республіці Австрія.
У вересні МАУ припинила діяльність своїх підрозділів у Туркменістані, Узбекистані та Білорусі.
У жовтні МАУ повідомила про відтермінування рейсів у Брюссель, Дюссельдорф і Прагу до 27 листопада.
Раніше в МАУ заявили про намір скоротити майже 900 співробітників у зв’язку з тимчасовим призупинення діяльності під час карантину, через що компанія зазнала 60 млн доларів США збитків.