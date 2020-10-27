Ціна на газ для українців в листопаді виросте на третину

Більшість з 42 компаній, що беруть участь в дослідженні - 28 постачальників - в листопаді запропонували ціну газу від 8 грн майже до 9 грн за куб. м.

Українські постачальники газу збільшили вартість природного газу на листопад в середньому на третину по відношенню до показників жовтня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Найнижчу ціну за кубометр природного газу населенню в листопаді, як і в жовтні, запропонувала ГК "Нафтогаз України" - 6,33 грн за кубометр, що на 1,6 грн або 34,7% вище її пропозиції в попередньому місяці.

Ціна газу у ТОВ "Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія" вища на 3 копійки - 6,36 грн / куб. м. (в жовтні не брала участі в дослідженні). Далі в рейтингу йдуть ТОВ "Львовенергосбит" з ціною в 6,62 грн / куб. м і ТОВ "ВКФ Теплобуд" c 6,65 грн / куб. м (по обом компаніям немає даних жовтня), а також "TAS Energy" з ціною 6,84 грн / куб. м, що на 1,35 грн вище пропозиції жовтня.

Найвища ціна у "Запорожгазсбит" - 8,96 грн / куб. м, що на 2,11 грн, або майже на 31% більше, ніж найвища пропозиція на жовтень, заявлене ТОВ "Одесагаз-Поставка" - 6,85 грн / куб. м.

Більшість з 42 компаній, що беруть участь в дослідженні - 28 постачальників - в листопаді запропонували ціну газу від 8 грн майже до 9 грн за куб. м, в той час як в жовтні 34 компанії з 41 які беруть участь в дослідженні, пропонували ціну в діапазоні від 6 грн до 6,85 грн / куб. м, решта - нижче.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ціна на газ для населення в Україні у жовтні складе від 4700 до 5000 грн за 1 тис. куб. м. Він також пояснив, що зростання цін на паливо має сезонний характер і "після зимового зростання відбудеться весняне та літнє падіння".