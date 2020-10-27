Кабмін перенаправив 61,5 млн грн для онкохворих на ремонт доріг на Львівщині

Кабінет міністрів України перенаправив 61,5 млн грн з проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" на ремонт доріг у Львівській області.

Про це повідомляє антикорупційний сайт "Наші Гроші" з посиланням на відповідне розпорядження Кабінету міністрів від 21 жовтня.

Згідно з документом, всього за бюджетною програмою перерозподілили 104,7 млн грн.

Так, Державне агентство автомобільних доріг України на ремонт доріг загального користування у Львівській області отримає60% від цієї суми. Ще 33,2 млн грн пішло Міністерству освіти і науки - зокрема на реставрацію головного корпусу ЛНУ ім. Івана Франка, а 10 млн - Міністерству енергетики на розвиток потужностей Новокостянтинівської шахти.

Окрім цього, уряд узаконив перерозподіл загального бюджету, наданого "Укравтодору". Із 70 млн грн, виділених на будівництво траси М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 65,77 млн піде на осучаснення сполучення Київ-Суми-Харків (у межах Чернігівської та Сумської областей), а 4,22 млн - також на розвиток доріг у Львівській області.