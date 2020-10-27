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Кабмін перенаправив 61,5 млн грн для онкохворих на ремонт доріг на Львівщині

Загалом за бюджетною програмою перерозподілили 104,7 млн грн.

Кабмін перенаправив 61,5 млн грн для онкохворих на ремонт доріг на Львівщині
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів України перенаправив 61,5 млн грн з проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" на ремонт доріг у Львівській області.

Про це повідомляє антикорупційний сайт "Наші Гроші" з посиланням на відповідне розпорядження Кабінету міністрів від 21 жовтня.

Згідно з документом, всього за бюджетною програмою перерозподілили 104,7 млн грн.

Так, Державне агентство автомобільних доріг України на ремонт доріг загального користування у Львівській області отримає60% від цієї суми. Ще 33,2 млн грн пішло Міністерству освіти і науки - зокрема на реставрацію головного корпусу ЛНУ ім. Івана Франка, а 10 млн - Міністерству енергетики на розвиток потужностей Новокостянтинівської шахти.

Окрім цього, уряд узаконив перерозподіл загального бюджету, наданого "Укравтодору". Із 70 млн грн, виділених на будівництво траси М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 65,77 млн піде на осучаснення сполучення Київ-Суми-Харків (у межах Чернігівської та Сумської областей), а 4,22 млн - також на розвиток доріг у Львівській області.

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