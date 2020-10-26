Суд знову дозволив Ахметову не платити за використання мереж "Укренерго", - ЗМІ

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знову програла енергетичному монополістові ДТЕК суд по виплаті за передачу електроенергії при експорті. Таким чином Рінат Ахметов заощадив понад 1 млрд грн. за користування державними електромережами, пише Finbalance.

Шостий апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційні скарги "Укренерго" і НКРЕКП і залишив без змін рішення, якими було задоволено позов "ДТЕК Західенерго" (кінцевий бенефіціар - Рінат Ахметов) і скасовано низку положень постанови Нацкомісії з тарифами, якими конкретизовано обов'язки експортерів електроенергії платити тариф за передачу електроенергії.

Холдинг ДТЕК Ахметова, який є найбільшим експортером електроенергії, перестав платити тариф на передачу електроенергії при її експорті, посилаючись на те, що експортери в країнах ЄС не платять тариф на передачу, а Україна взяла на себе зобов'язання по синхронізації свого законодавства з ЄС. При цьому ДТЕК через суди намагається отримати право не платити держкомпанії борг.

Госпсуд Львівської області відмовився задовольнити позов "Укренерго" до "ДТЕК Західенерго" про стягнення 425,8 млн грн заборгованості за договором надання послуг з передачі електроенергії.

Госпсуд Києва відмовився задовольнити позов "Укренерго" до ТОВ "Д.Трейдінг" (кінцевий бенефіціар - Рінат Ахметов) в про стягнення 651 млн грн заборгованості за договором надання послуг з передачі електроенергії.

Як відомо, тариф "Укренерго" на передачу електроенергії повинен покривати нестачу коштів держпідприємства "Гарантований покупець" для виплат по "зеленому" тарифу.

Енергохолдинг ДТЕК Ахметова є найбільшим власником сонячних і вітрових електростанцій.

У серпні тариф "Укренерго" на передачу електроенергії зріс на 55% (відповідне рішення прийняла НКРЕКП).

Також "Укренерго" запропонувало для НКРЕКП підвищити тариф на передачу електроенергії з 1 листопада і до кінця поточного року на 30%, а на 2021 - ще на 60%. НКРЕКП вже зробила крок для 30-процентного підвищення тарифу.