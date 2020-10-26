Рожкова назвала обмеження її повноважень порушенням принципів незалежності НБУ

Заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова прокоментувала рішення про перерозподіл повноважень у Національному банку України. Рожкова вважає, що обмеження її повноважень є порушенням принципів незалежності НБУ.

Про це заступниця голови Нацбанку написала у фейсбуці.

"На численні запити надаю свій особистий коментар щодо рішення про перерозподіл повноважень в НБУ. Ми з Дмитром Сологубом не підтримали це рішення. Чому? По-перше, такий підхід не відповідає кращим світовим практикам. По-друге, не лише створює загрози для прийняття регулятором по-справжньому неупереджених рішень, а й руйнує колегіальність. І нарешті, це не відповідає принципам незалежності, які були закладені в основу трансформації Національного банку в 2014-2015 роках, яка проводилась в тому числі з урахуванням вимог МВФ", - пояснила Катерина Рожкова.

На її думку, це той випадок, "коли нестерпна жага до інновацій не зважає на світові практики".

"Оновлена команда хоче зробити щось зовсім нове і нетрадиційне", - додала вона.

2 жовтня Рада НБУ оголосила недовіру заступникам голови Нацбанку Рожковій і Сологубу. Їм також оголошено догани. 6 жовтня стало відомо, що Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу висловили недовіру через їхні публічні виступи.

Катерина Рожкова заявила у Facebook, що причиною висловлення недовіри стали коментарі виданню KyivPost.

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин, коментуючи ситуацію з Рожковою і Сологубом, наголосив, що "Національний банк - це не чиясь окрема вотчина, яка належить окремим особам чи кому б то не було". А "окремі посадові особи НБУ, прагнучи показати свою особливість і винятковість, намагаються нав’язувати громадськості свої особисті погляди та оцінки, які навіть не входять до сфери їхньої службової компетенції".

Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що заступники голови НБУ Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб порушили політику "єдиного голосу". А це могло зашкодити взаємодії регулятора з міжнародними партнерами.

15 жовтня джерела LB.ua повідомили, що на засіданні Ради Нацбанку готуються розглянути питання про звільнення першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової. Проте засідання скасували за кілька годин до початку, пояснивши це технічними причинами.

21 жовтня стало відомо, що правління Нацбанку позбавило Рожкову більшості повноважень, але не звільнило. Повноваження з регулювання банківської сфери відійшли безпосередньо до голови НБУ Кирила Шевченка.

Рожкова і Дмитро Сологуб - останні заступники нового очільника Нацбанку Кирила Шевченка, які виконували обов'язки ще за часів попереднього голови правління Якова Смолія. Ще три заступники: Юрій Гелетій, Ярослав Матузка та Олексій Шабан - були призначені вже після вступу Шевченка на посаду.