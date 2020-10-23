Шмигаль: створення фондового ринку в Україні може зайняти три роки

Раніше прем'єр вважав, що на це піде лише рік.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль погіршив оцінку термінів створення фондового ринку в Україні. На його думку, це може зайняти три роки, а не один рік, як він заявляв місяцем раніше.

Шмигаль сподівається, що до роботи буде долучена якомога більша кількість міжнародних експертів, які вже мають дієві фінансові моделі у своїх країнах, повідомила пресслужба Кабміна.

"Є таймлайн – трирічний часовий горизонт. Повноцінне створення фондової площадки в Україні займе певний час, тому що це потребує зміну законодавства та правил", - зазначив прем'єр.

Глава уряду також підтримав ініціативу щодо підписання меморандуму з міжнародними партнерами і стейкхолдерами. Меморандум має включати покрокову імплементацію з розбудови необхідної фінансової інфраструктури для розвитку фондового ринку в Україні та засвідчить пріоритетність відповідної реформи для уряду.

Директор офісу економічного зростання USAID Фархад Гауссі заявив про підтримку реформи фондового ринку в Україні. На його думку, це матиме значний позитивний вплив на економіку.

"Проєкт змінить те, як міжнародні інвестори дивляться на Україну, якщо він буде впроваджений правильним чином. Це більше ніж ідея, ми хочемо, щоб платформа для торгівлі різними видами активів була реальністю", - заявив Гауссі.

Нагадаємо, у вересні Шмигаль заявив, що розраховує на створення в Україні фондового ринку за рік. Він запевнив, що консультації зі спеціалістами щодо утворення в Україні фондового ринку вже розпочалися.

Фондовий ринок - це економічна на фінансова галузь, у межах якої відбувається торгівля цінними паперами, а також їх обмін та застави.