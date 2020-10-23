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АМКУ дозволив Novus придбати торговельну мережу Billa

У Комітеті вирішили, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції.

АМКУ дозволив Novus придбати торговельну мережу Billa
Фото: novus.zakaz.ua

Антимонопольний комітет України надав дозвіл на придбання компанією "UAB CONSUL TRADE HOUSE" (група NOVUS) частки у статутному капіталі ПІІ "Білла-Україна" у компанії "REWE INTERNATIONAL AG" (Група REWE) у розмірі 100%.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Під час розгляду заяви на концентрацію АМКУ встановлено, що компанії проводять одночасну господарську діяльність лише на наступних ринках: роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами (окремо) - в межах міст Києва, Борисполя та Ірпеня; надання в оренду (суборенду) комерційної нерухомості під торгівлю в місті Києві", - йдеться у повідомленні.

Сукупні частки учасників концентрації на цих ринках за результатами 2018 року та першого півріччя 2020 року розподілялися наступним чином:

  • 10-15 % на ринках роздрібної торгівлі продовольчими товарами (найбільша сукупна частка не досягає 17 % в Ірпені за результатами 2019 року);
  • менше 5 % на ринках роздрібної торгівлі непродовольчими товарами;
  • менше  5 % на ринку надання в оренду (суборенду) комерційної нерухомості під торгівлю.

"Враховуючи, що сукупні частки учасників концентрації на задіяних ринках є незначними, АМКУ прийняв рішення, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, тому надав відповідний дозвіл", - зазначили у Комітеті.

Нагадаємо, у 2015 році АМКУ ухвалив рішення щодо картельної змови найбільших супермаркетів, виявленої ще у 2013 році, а стосувалася вона взагалі подій 2010-2011 років.

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