​Нацбанк втретє поспіль зберіг облікову ставку на рівні 6%

Правління Національного банку ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін - на рівні 6% річних.

Про це повідомляєтся на сайті НБУ.

Зазначається, що збереження м’якої монетарної політики спрямоване на підтримку економічного відновлення і досягнення цілі з інфляції. У вересні інфляція залишалася нижчою цільового діапазону 5%+/-1 в.п.

Внаслідок збільшення пропозиції продуктів харчування, темпи зростання споживчих цін сповільнилися до 2,3% у річному вимірі. Цей фактор нейтралізував зворотний тиск на ціни з боку інших чинників: послаблення гривні, подорожчання енергоносіїв, відновлення економічної активності та споживчого попиту.

"Утім, такий баланс різноспрямованих факторів є тимчасовим. За попередніми даними онлайн-моніторингу цін Національним банком, у жовтні інфляція дещо прискорилася. Попри незначний ефект відображення девальвації в цінах, інфляційні очікування бізнесу й населення продовжили погіршуватися. Водночас індекс споживчих настроїв покращився", - зазначили в Нацбанку.

Нагадаємо, у 2019 році НБУ п'ять разів знижував облікову ставку, а у 2020-му - ще чотири. З 11 червня вона знаходиться на найнижчому в історії України рівні - 6%.

Для порівняння: на початку 2019 року ставка була 18%, на початку 2020 - 13,5%.

Облікова ставка НБУ - це монетарний інструмент, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир вартості залучених і розміщених грошових ресурсів. Облікова ставка є найнижчою серед відсоткових ставок НБУ і є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів.