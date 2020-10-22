В Україну прибув перший контейнерний поїзд із Китаю за новим маршрутом

На станцію "Київ-Ліски" прибув перший контейнерний поїзд за новим маршрутом: Китай-Казахстан-Росія-Білорусь-Україна. У складі поїзда 41 контейнер із холодильним устаткуванням.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Поїзд перебував у дорозі 19 діб. Наразі "Укрзалізниця" проводить роботу щодо періодичності курсування поїзда раз на тиждень, а згодом, за наявності достатнього вантажу, частоту курсування буде збільшено і відправлення відбуватиметься за чітким графіком.

"Робота над завантаженістю маршруту триває, особливо, в напрямку отримання дотацій з Китаю для вантажу, щоб умови перевезення вантажу були економічно привабливими для перевізників. Метою Укрзалізниці також є й розроблення онлайн сервісу, щоб саме через електронний майданчик клієнти могли замовити контейнерне місце у поїзді і оплатити послугу онлайн за аналогією придбання квитків на пасажирські поїзди", - йдеться у повідомленні.

Прямі контейнерні поїзди з Китаю до України територією чотирьох країн почали курсувати з 8 червня 2020 року. За цей час прибуло вже 13 поїздів.

Контейнерні перевезення складають 2,3% у загальних обсягах перевезень вантажів залізничним транспортом України. Наразі територією України на регулярній основі курсує 36 контейнерних поїздів, організованих УЗ.

Перший контейнерний поїзд в напрямку Польщі з Китаю через територію України пройшов на початку січня 2020 року.

Нагадаємо, тестовий рейс нового контейнерного поїзда за маршрутом Україна - Грузія - Азербайджан - Казахстан - Китай (через Каспійське і Чорне моря) був відправлений 15 січня 2016 року з Чорноморська. Він доїхав до кордону Китаю на 16-й день шляху. В квітні поїзд вирушив назад.

Повідомлялося, що цей маршрут є новим напрямком "Шовкового шляху" і альтернативою, яка дозволить перенаправити вантажопотоки в східному напрямку в обхід території Росії. Він включає поромні переправи Чорного і Каспійських морів (Іллічівськ - Батумі і Алят - Актау-Порт) і покликаний стати конкурентним в порівнянні з традиційним сухопутним маршрутом.