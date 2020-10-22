"Нафтогаз" хоче вийти на IPO через декілька років

У "Нафтогазі" зазначили, що компанія є і буде державною.

НАК "Нафтогаз України" має за мету вихід на IPO за декілька років.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Ми ставимо за мету вихід на IPO за кілька років. IPO (Initial Public Offering) - це спосіб залучити додаткові фінанси, розповісти про свою компанію всьому світу, оцінити її вартість та увійти до клубу компаній, які управляються ефективно та за прозорими принципами, зрозумілими в світі", - йдеться в повідомленні.

Також у "Нафтогазі" зазначили, що компанія є і буде державною.

"Кабінет Міністрів України як засновник і єдиний акціонер затвердив політику власності НАК "Нафтогаз України". Цей документ необхідний для розбудови належної системи корпоративного врядування в державних компаніях. Політика власності "Нафтогазу" визначає мету, пріоритети, основні напрями діяльності та показники ефективності, а також спосіб, у який держава реалізує свої права власності", - додали в компанії.

Нагадаємо, у лютому голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв запропонував приватизувати компанію. За його словами, якщо держава хоче зберегти донора бюджету, зняти дискусію про зарплати, поліпшити корпоративне управління, щоб, можливо, отримати ще більше грошей і одноразово отримати істотну суму від цієї компанії - є дуже простий спосіб.

"Ми давно пропонуємо як мінімум міноритарний пакет випустити на біржу. Якщо результат сподобається, продати і все інше. "Нафтогаз" можна підготувати до IPO за три роки. Усі монопольні функції з компанії вийшли. Ризиків для енергетичної безпеки країни за нормального регулювання ми вже не бачимо. Зробіть крок - і закрийте дискусії", - заявив Коболєв.