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ЗМІ оприлюднили засекречений аудит "Нафтогазу", який показав 75,5 млрд грн збитків

Недавно Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби засекретив результати аудиту. 

ЗМІ оприлюднили засекречений аудит "Нафтогазу", який показав 75,5 млрд грн збитків
Фото: Радио Свобода

Враховуючи суспільний резонанс після публікації окремих висновків аудиту НАК "Нафтогаз України", який показав 75,5 млрд гривень втрат для бюджету, ЕП опублікувала усі наявні в розпорядженні редакції документи, що стосуються ревізії.

У статті "Той самий секретний аудит "Нафтогазу": висновки аудиторів та заперечення НАКу. Документи" зазначається, що 6 жовтня ЕП опублікувала матеріал про фінансові порушення та недоліки у роботі "Нафтогазу", виявлені Держаудитслужбою під час ревізії за період з жовтня 2018 року по кінець грудня 2019 року.

Зокрема, видання публікує копію акта ревізії "Нафтогазу", а також заперечення компанії на виявлені Держаудитслужбою порушення

Того ж дня аудитори спростували наведену в статті інформацію, не повідомивши, що саме вони заперечують. Пізніше результати перевірки прокоментували керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв та фінансовий директор компанії Петер ван Дріл.

Реакція менеджменту держкомпанії зводилася до звинувачень аудиторів у "нерозумінні стандартів звітності" та розмов про інформаційні атаки на "Нафтогаз". Повідомлення про багатомільярдні втрати бюджету топменеджери НАК назвали "абсолютно штучними".

Згодом у розпорядження видання потрапили два листи Держаудитслужби. Перший - прем'єр-міністру Денису Шмигалю, у якому аудитори повідомляють про виявлені порушення. Другий - Головному управлінню контррозвідки Служби безпеки у сфері економіки. Листи до прем'єра та СБУ підтверджували порушення на 176 млрд грн та втрати бюджету на 75,5 млрд грн.

Згодом представники держкомпанії не заперечували факт існування документа, однак коментували лише окремі пункти наведених в аудиті порушень.

За цей час "Нафтогаз" дав пояснення щодо трьох аспектів, виявлених перевіркою. Інші порушення, виявлені аудиторами, у державній компанії не коментували. Більше того, недавно Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби засекретив результати аудиту.

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