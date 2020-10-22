НБУ: призупинення виконання зобов’язань перед МВФ може погіршити інфляційні та девальваційні очікування

Співпраця з Фондом є базовою передумовою для повноцінного фінансування дефіциту держбюджету.

Національний банк України наголошує на важливості продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомляють на сайті НБУ.

Зазначено, що співпраця з МВФ є базовою передумовою для повноцінного фінансування дефіциту державного бюджету. Інший важливий пункт - отримання пов’язаного з програмою фінансування від міжнародних партнерів. Ця підтримка необхідна для найшвидшого відновлення української економіки.

"Натомість значне відтермінування або призупинення виконання зобов’язань перед МВФ може не тільки сповільнити економічне відновлення, але й суттєво погіршити інфляційні та девальваційні очікування", - наголошують у НБУ.

Співпраця з МВФ дасть змогу надалі виконувати зовнішні зобов’язання України і збільшити міжнародні резерви до $29-30 млрд у наступні роки.

Нагадаємо, у вересні заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб зазначав, що Україна вже втратила можливість отримати від МВФ два транші до кінця 2020 року, тому треба постаратися отримати хоча б один за новою програмою stand-by.

21 серпня постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про намір продовжити співпрацю з Україною в межах програми stand-by. Разом з тим, за його словами, дата наступного візиту нової місії, яка має оцінити прогрес уряду та НБУ у виконанні вимог фонду, ще не визначена.

Зазначимо, що Нацбанк зменшив прогноз інфляції на 2020 рік до 4,1%, а на 2021 - збільшив до 6,5%.